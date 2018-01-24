Курган, 24 января, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Избирательные участки Курганской области обеспечат резервными источниками электричества. Вопрос с автономными генераторами электроэнергии должен быть решён департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики к 1 февраля 2018 года, сообщили корреспонденту в пресс-службе главы региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

На 18 марта, в день выборов президента РФ, в Курганской области будут работать 986 постоянно действующих участковых избирательных комиссий. Кроме того, образовано восемь избиркомов в местах временного пребывания в Кургане, Шадринске и Далматово, сообщил 23 января на правительственном заседании председатель избиркома Курганской области Валерий Самокрутов. По данным облизбиркома, по состоянию на 1 января 2018 года, в Курганской области 714 973 избирателя. Но списки уточнены не во всех районах. Участковые избирательные комиссии будут обеспечены телефонной связью и системами видеонаблюдения. К 31 января в территориальных избирательных комиссиях и МФЦ начнут работу пункты приема заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту фактического нахождения.

«На сегодняшний день все координаты избирательных участков, их геолокация размещены на сайте Центральной избирательной комиссии. Сегодня начал работать ресурс «Найди свой избирательный участок», где можно найти адреса, номера телефонов избиркомов всех регионов РФ, на которых будет проходить голосование, за исключением временных избирательных участков, потому что у них особый режим работы и особые условия формирования списка избирателей», — пояснил Валерий Самокрутов.

Напомним, 10 сентября 2017 года Курганская область показала низкую явку 33% от общего числа избирателей. Рекорд по равнодушию к выборам проявил Курган, где проголосовали около 7% избирателей. Отметим, что в 2017 году в Зауралье проходили выборы муниципального уровня. На выборах 2016 года явка на избирательные участки Курганской области составила 37%.

Выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года.