Москва, 24 января, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Баллотирующаяся в президенты РФ телеведущая Ксения Собчак может попасть на молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа во время своей поездки в США в феврале. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Как пояснили британской радиостанции два источника в штабе Собчак, в настоящее время идут переговоры об участии телеведущей в мероприятии. Национальный молитвенный завтрак ежегодно проходит в Вашингтоне в первый четверг февраля. Его организаторами выступают американский конгресс и христианская организация Fellowship Foundation.

6 февраля Собчак должна выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Она проведет открытую дискуссию о «поставторитарном» будущем России» с директором программы CSIS «Россия и Евразия» Ольгой Оликер и президентом CSIS Джоном Хамре.

По словам Оликер, инициатором выступления Собчак в CSIS стал штаб протокандидата. При этом дискуссия станет не единственным мероприятием с участием Собчак в американской столице.

Так, ее представители предложили организовать выступление в Джорджтаунском университете. Собчак расскажет аудитории об экономической реформе, мероприятие намечено на 7 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Ксения Собчак выступила перед студентами британского Кембриджа, рассказав им о «путях демократизации» в России. Телеведущая отметила, что надеется занять на президентских выборах второе место.

22 января в предвыборном штабе Собчак сообщили о сборе 101 тыс. подписей при необходимых 105 тыс. До 18:00 мск 31 января подписи и документы кандидатов должны быть сданы в Центризбирком для проверки. Затем комиссия примет решение о регистрации Собчак кандидатом в президенты.

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