Киев, 24 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Украина должна закупать газ в России, поскольку это коммерчески выгодно, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, сообщает 24 января «Украинская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

По его словам, решение Стокгольмского арбитража о том, что Киев должен закупать в России газ, является «как логичным, так и обязательным». Коболев напомнил, что суд обязал Украину импортировать не менее 4 млрд кубометров природного газа из России.

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«Цена как на 4 млрд, так и на 5 млрд кубометров, ниже той цены, которую мы получаем сейчас с европейского направления», — сказал Коболев.

Он подчеркнул, что с точки зрения коммерческой логики совершенно невыгодно отказываться от закупок газа из России. Также глава «Нафтогаза» добавил, что Украина нуждается примерно в 10 млрд кубометров импортного газа, соответственно, с российского направления Киев получит половину необходимого газа.

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«По моему мнению, очень рациональное и очень рыночное соотношение», — считает Коболев.

Напомним, ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что компания не намерена закупать газ в России, поскольку на это влияют различные аспекты, кроме рынка: политика, гражданская война в Донбассе и другие.