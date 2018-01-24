Нью-Йорк, США, 24 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Москва предложила в Организации Объединенных Наций (ООН) создать международную структуру по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии и иных местах. Об этом говорится в проекте российской резолюции Совета Безопасности ООН (СБ ООН).

Mil.ru Войскам радиационной, химической и биологической защиты

Предполагается, что данный механизм должен быть создан на год с возможностью продления по необходимости. Основная цель его создания — проведение беспристрастного расследования химатак на основе собранных на месте происшествия улик.

Данная структура должна заменить Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН по расследованию (СМР), который перестал существовать в ноябре 2017 года.

В российском проекте резолюции говорится, что новая структура будет в своей деятельности руководствоваться «высокими стандартами, установленными Конвенцией о запрещении химического оружия» и использовать весь спектр методов работы, включая отбор проб на месте атаки, опрос свидетелей и сбор доказательств на месте.

Напомним, ранее в ходе заседании СБ ООН по Сирии постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в разработанном Россией проекте резолюции ведется речь о создании нового международного следственного органа который мог бы устанавливать факты для определения СБ ООН ответственных «за применение отравляющих веществ в качестве оружия».

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Следует отметить, что представитель США при ООН Никки Хейли уже выступила против российского предложения. США заявили о готовности восстановить Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия (СМР).