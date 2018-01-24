Москва, 24 января, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 23 января снижением по рублёвым парам. Курс доллара опустился до 56,31 руб., курс евро — до 68,04 руб. К открытию американской сессии иностранные валюты отыграли все потери, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара восстановился до 56,59 руб., курс евро — до 69,42 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Курс рубля сохранил боковое движение в парах с долларом и евро, несмотря на общее ослабление американской валюты, налоговый период и дорожающую нефть. Пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 56,20 — 56,80 руб., евро/рубль — в 68,85 — 69,55 руб.

К закрытию дня рубль подорожал к доллару США до 59,34 руб. оставаясь внутри восьмидневного диапазона. Американец попал под давление на фоне снижения доходности 10-ти летних облигаций. Эксперты с Wall Street считают, что продажи доллара вызвало решение администрации президента США Трампа ввести ввозную пошлину в размере 30% на ряд товаров из Китая.

На американской сессии укрепление рубля было сдержанным, поскольку в преддверии аукционов Минфина РФ наметился рост доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ). 24 января ведомство разместит на аукционах два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд рублей.

Сегодня, 24 января, нефть торгуется в минусе. Brent стоит 69,80 (-0,13%). Негативное влияние на нефтяной рынок оказал отчет Американского института нефти (API). Данные API показали неожиданный рост запасов сырой нефти в США.

На данный момент курс рубля сохранит боковое движение с долларом в диапазоне 56,20 — 56,80 руб., с евро — 68,85 — 69,55 руб., так как у него остается много поддерживающих факторов.

Напомним, 23 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 14 коп. (-0,26%), до 56,35 руб., курс евро повысился на 6 коп. (+0,09%), до 69,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+47,82%), евро/рубль — 429,0 млн евро (+117,76%).

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