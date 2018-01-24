Пхенчхан, Южная Корея, 24 января, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет запретил присутствие на трибунах болельщиков флагов стран, которые «не участвуют» в Играх. Таким образом, российский триколор оказался под запретом, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета Олимпиады.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

«Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что такие флаги запрещено проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр. Российские спортсмены из-за решения МОК выступят на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

МОК обвинил Москву в организации допинговой системы в спорте, а российских спортсменов — в применении допинга. Решением от 19 января на Игры не допущены 111 сильнейших российских атлетов, они все никогда не были замечены в употреблении запрещенных препаратов.

Кроме того, 23 января МОК отказался допускать до Олимпиады 2018 года биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. Не смогут поехать также некоторые российские конькобежцы и хоккеисты.

По данным СМИ, их недопустили из-за присутствия их фамилий в базе Московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял информатор ВАДА Григорий Родченков. Таким образом, до Игр даже под нейтральным флагом и в статусе «олимпийских спортсменов из России» будут допущены только те, кого МОК захочет допустить.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.