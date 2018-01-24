Казань, 24 января, 2018, 06:45 — ИА Регнум. Казанский «Ак Барс» на своём льду одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

Цитата из мф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В первом периоде команды по два раза поразили ворота друг друга. На голы хоккеистов «Ак Барса» Антона Ландера и Владимира Ткачёва «армейцы» ответили шайбами Сергея Шумакова и Максима Шалунова.

Во втором периоде нападающий казанцев Александр Бурмистров снова вывел свою команду вперёд. Однако ЦСКА снова забросил две шайбы, отличились Грэг Скотт и Максим Шалунов, оформивший дубль.

В оставшееся время «Ак Барс» нашёл в себе силы не только сравнять счёт, но и вырвать победу. В концовке второго периода Иржи Секач сравнял счёт, а в третьем периоде шайбы Андрея Маркова и Станислава Галиева принесли «Ак Барсу» победу.

Напомним, ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, в его активе 121 очко после 54 матчей. «Ак Барс» находится на третьей строчке с 97 очками после 54 игр.

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (2:2, 2:2, 2:0).

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