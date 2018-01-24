Хабаровск, 24 января, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Жители района имени Полины Осипенко в Хабаровском крае пишут в разные инстанции слёзные письма: из уважаемых рыбаков и старателей они превратились в браконьеров и безработных, на золотых приисках работа достается иностранцам, рыбалка под запретом, браконьерство процветает, работы нет, в детском саду туалета нет, школ нет, ничего нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации района им. Полины Оспиенко Когда-то многолюдные улицы села им.мПолины Осипенко пусты

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«Села, расположенные вдоль нерестовых притоков реки Амгунь, почти опустели. Здесь нет дорог, вокруг горные хребты да топкие мари. Люди, живущие здесь, фактически находятся в изоляции. Выходным днём по улице некогда многолюдного райцентра за час, два и больше не проедет ни одна машина, не пройдет ни один человек. Были времена, когда местный житель — добытчик, рыбак, охотник — гордился своим ремеслом. Сейчас же дошло до того, что коренные жители этих мест стыдятся своих исконных ремесел. Ведь, если ты охотник — значит браконьер. А уж если рыбак — то тем более браконьер. Каждый год присутствие на реке представителей силовых структур увеличивается. Контролёров всё больше. Только эффекта от такого наплыва контролеров нет. Нигде нет и цифр о расходах на содержание всех этих силовиков, на проведение всех этих операций по рыбоохране. Между тем в СССР существовала же нормальная рыбинспекция. И толк был. Может, и сегодня так нужно? А на освободившиеся средства можно было бы производство создать, для местных рабочие места.

С работой в селе совсем беда. С 1997 года по 2018 официальные документы чиновников пестрят одними и теми же словами: «спад, слабое развитие, уровень безработицы…» Мы словно застряли в конце XX века. В 1997 году в селе проживало 8200 человек. На 1 января 2018 года — 4520. Селян стало меньше вдвое! Рабочих мест в селе было 2335, из них 1425 — работники золотодобывающего предприятия, старатели. Были среди них и вахтовики, но на долю местных приходилось 900 рабочих мест. Только на золотодобыче! Сейчас рабочих мест в Приамгунье, любых, не только на золотодобыче — меньше 300! На целый район им. Полины Осипенко!

И сейчас в районе действует золотодобывающее предприятие. В крупной золотодобывающей горно-рудной компании работают только 7 (!!!) местных жителей. Вдумайтесь: на 4,5 тысячи местного населения! Еще раз подсчитаем: из 4,5 тыс. человек, 1 тыс. пенсионеры, часть дети. Остаются 3 тыс. человек трудоспособных. И на них — меньше 300 рабочих мест!

Когда-то, в 2000 году, власти региона создавали перспективный план развития нашего района. Приход в район крупных золотодобытчиков связывали с созданием новых рабочих мест, мы радовались. Но сейчас от того плана ничего не осталось. Золотопромышленники поумнели — офисов своих здесь не создают, они находятся далеко, в городах Европы», — написал житель села Александр Фроленок в своем письме, опубликованном на портале «Дебри-ДВ».

Как живет сегодня Приамгунье? Плохо живет. В средней школе села Херпучи вот-вот останутся только начальные классы, национальная школа в национальном селе Владимировка вообще на грани закрытия — в ней уже поровну учеников и учителей. А детский сад в этом селе находится под постановлением прокурора о закрытии — нельзя детям пребывать в таких условиях.

В селе Удинск школы нет вовсе. За знаниями в суровые зимы и весеннюю распутицу в совершенно экстремальных условиях дети переправляются на другой берег реки Амгунь.

В районном центре аккурат рядом с районной администрацией притулился старенький детский садик. Туалета там нет — дети нужду справляют в ведро.

Есть образцовое село Брикан, где трижды отремонтирован детский сад, не один десяток миллионов рублей поглотил ремонт школы. Но в селе на сотню жителей — ноль рабочих мест.

Зато проведена оптоволоконная связь, растут добыча золота и вывоз леса. Вся экономика района умещается в одном слове: «вывоз». Можно встать на дорогу и увидеть без всякой статистики, как из района идут вереницей тяжелые большегрузы с лесом и золотым концентратом, как возвращаются обратно пустые, за следующей партией «добычи». И так — на протяжении двух десятков лет.

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«Золотодобыча — вроде бы и дело-то хорошее. Но вот заботливые дядьки из некоммерческих фондов стали подвозить местным свинок на развод. И тоже вроде неплохо. Но обидно до слёз! Как увижу бывшего старателя-работягу среди свиней, так сразу вспоминаю, что золото на родной реке Керби моют теперь китайские рабочие. Исчезла из района российская артель. Исчезла тихо, будто и не было ее здесь сотню лет. И теперь рядом с тысячами безработных дальневосточников простые китайские рабочие разрабатывают золотые россыпи России», — написал в своем отчаянном письме дальневосточник Александр Фроленок.

Ушло письмо властям России из Приамгунья от Ассоциации коренных народов Севера в Хабаровском крае. Там — почти то же самое. Говорится лишь о том, что из 3 тыс. безработных Приамгунья 600 — КМНС. И они уже совершенно не понимают — на родной они земле живут или на чужой. Люди говорят о том, что после работы золотодобывающей драги на реке остаётся «лунный пейзаж», исчезает лес, заиливаются нерестилища. Говорят о том, что после введения жестких ограничительных мер на рыбалку коренным обитателям Приамгунья стало совсем невмоготу. О том, что в районе назревает социальный взрыв.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители и СМИ Дальнего Востока все чаще критикуют деятельность Министерства по развитию ДФО и связанных с ним структур. Жесткую критику населения региона, экспертов вызвала очередная инициатива ведомства о выделении 1 млн рублей на каждого прибывающего в ДФО работника. Эксперты говорят о том, что никто не занимается трудовыми ресурсами внутри региона, о том, что не «подачки» дорогостоящие нужны, а создание достойных условий для местного населения. Дальний Восток, несмотря на полные оптимизма рапорты Минвостокразвития, продолжает пустеть. Жители уезжают в южные и западные регионы РФ, и отток не скроешь уже никакой статистикой. СМИ Краснодара пишут о том, что городские власти не справляются с наплывом приезжающих на постоянное жительство дальневосточников и сибиряков. По данным Росстата, за период с января по ноябрь 2017 года Амурская область потеряла 1647 человек, Приморье — 5367, Камчатка — 516, ЕАО — 1713, Хабаровский край — 3855, Колыма — 1126. Единственный регион, который прибавил жителей, — Сахалинская область: + 2104.

Сегодня парламентарии Сахалинской области работают над законом, который поможет расселить умирающие островные села без ущерба для их жителей. Сами разработчики закона признают, что вопрос очень сложный — помимо переселения необходимо обеспечить людей работой, возможностью заниматься сельским хозяйством и многим другим.

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