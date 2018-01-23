Псков, 24 января, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Между Псковом и Калининградом необходимо организовать прямое транспортное сообщение — прежде всего, для развития медицинского туризма: псковских пациентов можно было бы направлять на лечение в Калининград по квотам. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом в ходе рабочей встречи с главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации (Калининград) Юрием Шнейдером заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Марина Захарова ИА REGNUM Псков

Он дал поручение своему первому заместителю Вере Емельяновой проработать этот вопрос в рамках развития авиакомпании «Псковавиа».

По мнению Михаила Ведерникова, это положительно скажется на решении демографической проблемы в регионе. Емельянова подтвердила, что в Псковской области проживают несколько сотен плановых больных, которые нуждаются в высокотехнологичных операциях на сердце.

Кроме того, по предложению Михаила Ведерникова, одним из направлений сотрудничества может стать подготовка и переподготовка в Калининграде медицинских кадров.

«В свете предстоящего открытия в Пскове нового перинатального центра наиболее актуальна подготовка специалистов в сфере родовспоможения. Калининградский центр обладает мощной материально-технической базой, в том числе для компьютеризированного обучения студентов ведению родов», — подчеркнул врио губернатора Псковской области.

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Он также предложил псковским чиновникам подумать над созданием в регионе филиала Федерального центра высоких медицинских технологий на базе Псковской областной больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковская авиакомпания «Псковавиа» совершает регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт — Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль. В конце 2017 года выяснилось, что авиакомпания находится в кризисной ситуации: имеет кредиторскую задолженность и рискует потерять сертификат эксплуатанта.

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Напомним также, что врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов 24 ноября 2017 года в Калининграде подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ нацелен на развитие и укрепление двусторонних торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, молодежной политики, спорта, занятости и социальной защиты населения. Кроме того, оба региона, имеющие большой опыт международного сотрудничества в силу своего приграничного расположения, намеревались разработать совместные проекты и в этой сфере.