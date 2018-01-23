Москва, 23 января, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Россия по просьбе властей Аргентины направила судно ВМФ с подводно-спасательными аппаратами для помощи в поисках пропавшей подводной лодки San Juan. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с аргентинским коллегой Маурисио Макри 23 января в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В России искренне сочувствуют семьям, родным, близким пропавших моряков. Мы сами сталкивались с подобными тяжёлыми трагедиями. Мы с готовностью откликнулись на просьбу президента Макри о содействии в поиске лодки», — сообщил российский лидер.

По его словам, в зону поиска были оперативно направлены океанографическое судно российского военно-морского флота «Янтарь» и подводно-спасательные аппараты «Пантера плюс» и «Фалькон».

Как сообщил Владимир Путин, на данный момент с российского судна совершено уже двадцать погружений, обследовано около 340 квадратных миль морского дна.

«Оказываем Аргентине и другую посильную помощь в прояснении обстоятельств и причин случившегося», — сказал президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan перестала выходить на связь 15 ноября минувшего года во время перехода из базы Ушуайя (архипелаг Огненная Земля, Аргентина) в Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес, Аргентина). На борту субмарины находились 44 человека.

Спустя 15 суток после исчезновения субмарины командование ВМС Аргентины сообщило о прекращении операции по спасению экипажа и о продолжении поиска самой подводной лодки.