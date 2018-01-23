Исламабад, 23 января, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о проведении переговоров с официальными лицами Пакистана, 23 января сообщает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По сообщению официального канала афганских исламистов в мессенджере WhatsApp, встреча их представителей состоялась в столице Пакистана Исламабаде и была посвящена вопросу политического урегулирования в Афганистане.

Имена пакистанских чиновников, участвовавших в переговорах, не называются. Пакистан никак не прокомментировал информацию о переговорах с боевиками.

Напомним, радикальное исламистское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало Афганистан до 2001 года.

В 2001 году произошло вторжение в Афганистан военных США и НАТО, в результате которого исламисты формально утратили власть в стране.

Тем не менее, в настоящий момент «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сохраняет контроль над примерно 2/3 сельских районов Афганистана.