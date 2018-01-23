Багдад, 23 января, 2018, 22:04 — ИА Регнум. По меньшей мере 450 тыс. перемещенных лиц вернулись обратно в северную иракскую провинцию Найнава, говорится в заявлении иракского правительства, 23 января сообщает агентство Anadolu.

Флаг Ирака

«Министерство по делам миграции и перемещенных лиц сумело репатриировать примерно 450 тыс. человек (из 1 млн. 350 тыс.) обратно в провинцию Найнава после освобождения провинции от боевиков», — заявил министр по делам миграции Ирака Джасим аль-Джаф.

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«Репатриация перемещенных лиц требует времени, для этого необходима тесная координация со всеми вовлеченными учреждениями», — добавил министр по делам миграции.

Напомним, летом 2014 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили примерно одну треть территории Ирака. В 2017 году иракские военные при поддержке западной коалиции сумели освободить захваченные территории от боевиков.

По данным министерства по делам миграции Ирака, начиная с середины 2014 года около 5,7 млн граждан страны были вынуждены покинуть свои дома. К настоящему моменту репатриировано около 40% от общего числа беженцев.