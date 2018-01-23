Хараре, 23 января, 2018, 22:04 — ИА Регнум. И.о. президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва приказал крупным государственным чиновникам раскрыть информацию об активах, 23 января сообщает агентство Reuters.

Эммерсон Мнангагва

Госслужащие должны будут раскрыть информацию о недвижимости и другой собственности, стоимость которой превышает $100 тыс.

«Президент ожидает полноценного и безотлагательного сотрудничества от всех… должностных лиц», — сообщил журналистам секретарь президента Мишек Сибанда.

Сибанда также пояснил, что данная мера проводится в рамках кампании нового президента по борьбе с коррупцией.

Напомним, бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пришел к власти в результате переворота военных, который произошел в Зимбабве в ноябре 2017 года. После переворота многолетний лидер Зимбабве Роберт Мугабе «добровольно» передал ему власть.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в рамках кампании по борьбе с коррупцией новая власть Зимбабве уже приступила к чисткам в полиции — были уволены не менее 30 высокопоставленных полицейских.