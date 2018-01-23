Чебоксары, 23 января, 2018, 21:43 — ИА Регнум. В Чувашии планируют привлечь к ответственности в виде возмещения убытков бывшего руководителя компании «ПромСпецСтрой». С него хотят взыскать более 84,6 млн рублей. Об этом уведомил конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Отметим, что данная компания засветилась при строительстве спортивных и культурных объектов в Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Компания в марте 2017 года была признана судом банкротом. В январе 2018 года в ходе конкурсного производства на собрании кредиторов принято решение о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности.

«Конкурсный управляющий ООО «ПромСпецСтрой», сообщает о направлении 23.01.2018 года в Арбитражный суд Чувашской Республики заявления о привлечении контролирующего должника лица, Андреева Сергея (бывшего руководителя) к ответственности в виде возмещения убытков на сумму 84 626 471,77 рублей», — говорится, в частности, в извещении.

Согласно протоколу, 99,4% долгов общества — это задолженность перед двумя частными компаниями и УФНС по Чувашии. Налоговая служба заявила о 26,9 млн рублей долга.

По данным ЕГРЮЛ, «ПромСпецСтрой» зарегистрирован в 2013 году в Чебоксарах, затем место нахождение было изменено на Нижний Новгород. Учредители — Сергей Андреев (размер доли 63,3%) и Игорь Анисимов (36,7%). Уставной капитал общества составлял 30 тыс. рублей, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

У компании были государственные подряды. В частности, согласно картотеке арбитражного суда Чувашии, в 2016 году минкультуры Чувашии пыталось через суд расторгнуть договор с компанией «на выполнение работ по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия» — водоотведение этнокомплекса «Амазония». Министерство также хотело взыскать 63,67 млн рублей долга. Арбитражный суд Чувашии суд в удовлетворении иска отказал, так как заявление минкультуры подало с нарушением закона. В 2017 году глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что при проведении работ по водоотведению и водоснабжению на объекте были допущены грубые нарушения.

Также компания работала по государственному контракту, заключенному с минстроем Чувашии, на объекте «Реконструкция очистных сооружений производительностью 600м3/сутки в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики». В 2016 году министерство взыскало с компании через суд 208,2 тыс. рублей за пользование чужими денежными средствами.

Кроме того, компания была занята на работах по реконструкции зданий и сооружений центра спортивной подготовки сборных команд Чувашии на территории стадиона «Олимпийский». В 2016 году, согласно картотеке арбитражного суда республики, она проиграла иск, выдвинутый автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики имени А. Игнатьева»: суд постановил взыскать с общества долги за ряд услуг — в частности, за питание (почти 207 тыс. рублей), электроэнергию (более 88 тыс. рублей).