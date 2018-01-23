Вашингтон, 23 января, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Вашингтон внес одного высокопоставленного лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халида Батарфи и двух боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в глобальный список террористов, 23 января сообщает агентство KUNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

В заявлении государственного департамента США указано, что Батарфи ранее командовал ячейкой АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в йеменской провинции Абья и был членом совета АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Батафри удалось бежать из йеменской тюрьмы, которую атаковали боевики АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Наряду с Батарфи, государственный департамент также внес в глобальный список террористов гражданина Бельгии Абделатифа Гайни и гражданина Великобритании Сиддхартха Дхара, также известного как «Джихади Джон». Дхара подозревают в проведении казней.

Напомним, внесение подозреваемых в глобальный список террористов (Specially Designated Global Terrorist) означает, что правительственные органы получают возможность вводить санкции, замораживать активы и арестовывать имущество подозреваемых.