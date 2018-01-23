Анкара, 23 января, 2018, 21:34 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 23 января сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По словам представителей администрации президента Турции, переговоры касались ситуации в сирийском Африне.

В частности, Эрдоган сообщил Макрону о ходе операции «Оливковая ветвь» и отметил, что Турция «делает все возможное» для предотвращения жертв среди мирных жителей Африна.

Напомним, турецкая операция «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января. Военные Турции намерены вытеснить из района курдские отряды самообороны YPG.

Ранее США, союзниками которых в Сирии являются отряды YPG, уже обращались к Турции с просьбой проявить «сдержанность» в Африне.

Президент Турции при этом заявляет, что одним Африном операция «Оливковая ветвь» может не ограничиться — далее военные могут приступить к вытеснению курдов из Манбиджа.

Как передавало ИА REGNUM, телефонные переговоры Эрдогана и президента США Дональда Трампа по ситуации в Африне запланированы на среду, 24 января.