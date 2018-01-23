Киев, 23 января, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Сегодня, 23 января, Давос (Швейцария) принимает 48-й Всемирный экономический форум. Мероприятие пройдет под знаком «Создание общего будущего в раздробленном мире». Предполагается, что за четыре дня работы более 50 глав государств обсудят шаги дальнейшего выживания человечества. При этом традиционно на форуме пройдут двусторонние и многосторонние встречи мировых лидеров. На Украине не скрывают, что мероприятие может стать важным этапом в решении украинского вопроса.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Дональд Трамп

Примечательно, что на этом форуме будут председательствовать только женщины. Среди них — генеральный секретарь Международной федерации профсоюзов Шаран Бэрроу, глава Европейской организации ядерных исследований Фабиола Джанотти, руководитель глобальной энергетической компании ENGIE Group Изабелла Кошер, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и другие.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что 24−26 января президент Петр Порошенко примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Отмечается, что глава государства выступит с речью в ходе сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?», примет участие в Неформальном заседании мировых экономических лидеров «Создание общего будущего в расколотом мире» и выступит во время инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos.

Эксперты уже делятся своими прогнозами относительно встречи глав Украины и США. В свою очередь, юрист Владимир Трюхан не ожидает, что предстоящая в Давосе встреча Порошенко и Трампа будет продуктивной.

«Пока США полноценно, а не так, как сейчас, не войдут в переговорный процесс (по Донбассу), пока мы не подключим сильные страны, которые имеют влияние на президента Владимира Путина и на Россию в целом, достичь прогресса будет довольно сложно. В порядке дня переговоров нам надо стратегически определиться, куда мы будем двигаться дальше», — сказал Трюхан в эфире телеканала «112 Украина».

При этом политический эксперт Василий Мокан считает, что для Порошенко важна встреча с Трампом, поскольку он представляет страну, «от которой зависит прогресс в минском и «нормандском формате» переговоров по Донбассу.

«Сегодня мы видим, что ситуация по Донбассу решается не в Минске и даже не на уровне стран «нормандского формата», а на уровне переговоров спецпредставителей США и России… На сегодня есть два варианта развития событий. Понятно, что Россия накануне президентских выборов не даст слабину и не пойдет на уступки. Вместе с тем РФ на фоне февральских санкций, возможно, готова к переговорам. … После этой встречи вряд ли будет конкретика, но заслуга Давоса в том, что там проходят десятки неформальных встреч лидеров разных стран. В этой дискуссии может родиться определенный сценарий развития событий», — рассказал Мокан.

По его словам, президенту Трампу важно показать успехи во внешней политике на фоне его конфликта с демократами.

«Но для этого Трампу нужно демонстрировать не ультимативность или автономность, а наоборот, прислушиваться к большинству, которое есть в конгрессе и сенате… Сейчас в приоритете два сценария: 1. Миротворческая миссия, которую сегодня активно обсуждают. Если после переговоров Волкера и Суркова Россия даст понять, что она не готова в Совбезе ООН поддерживать компромиссный вариант резолюции ввода миротворцев, а не тот, что она предлагает, тогда может реализоваться сценарий №2. Это февральские санкции и предоставление Украине летального вооружения», — прогнозирует Мокан.

Научный директор Фонда «Демократические инициативы», профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань прогнозирует, что в Швейцарии президенты Украины и США обсудят вопросы ввода миротворцев ООН в Донбасс, Минские соглашения и финансовую поддержку Украины.

«Еще в прошлом году началось обсуждение темы миротворцев, но сейчас Россия блокирует ее. Поэтому возникает вопрос: что делать дальше? Поэтому, я думаю, тема миротворцев будет обсуждаться в ходе встречи Порошенко и Трампа в Давосе», — рассказал Гарань, пишет «Главред».

Он сообщил, что для Украины важно «сохранить единство позиций» с её западными партнерами.

«В течение 2017 года было очевидно, что между Украиной и Западом есть понимание того, что миротворцы должны размещаться не только на линии разграничения, как того требует Россия, но и на всей оккупированной территории, в том числе и на российско-украинской границе. Также будет обсуждаться тема «Минска». Ведь сейчас Путин маневрирует, что заметно по обмену пленными», — сказал Гарань.

Эксперт не исключает, что президенты поговорят о будущих поставках Украине американского угля.

«Это как раз та тема, которая должна заинтересовать Трампа, ведь многие вещи он оценивает с точки зрения экономических интересов США», — добавил Гарань.

Ранее, 19 января, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент Порошенко и президент США Дональд Трамп встретятся в Давосе.

«Давос — это политическая, бизнесовая, медийная тусовка. Конечно, президент будет общаться с Дональдом Трампом. Президенты будут разговаривать как два президента, а какой смысл обсуждать вопрос в общем формате?» — сказал Климкин.

Как сообщалось, 23−26 января в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум. 26 января в Дубае (ОАЭ) Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым. Во время переговоров стороны обсудят войну в Донбассе и перспективы введения миротворческой миссии.

Встретиться в январе 2018 года спецпредставители США и РФ запланировали еще во время своей третьей по счету встречи в Белграде в ноябре 2017-го. Тогда Волкер и Сурков обсуждали тему миротворческой миссии в Донбассе.