Бишкек, 23 января, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Президент КиргизииСооронбайЖээнбеков ратифицировал межправительственное соглашение с Узбекистаном о делегировании ответственности за обслуживание воздушного движения, которое создает правовую базу для обслуживания воздушного движения и аварийного оповещения при поисково-спасательных работах, сообщили 23 января в пресс-службе главы государства.

Прессс-служба правительства КР Сооронбай Жээнбеков

Подписав соглашение, стороны обязуются выполнять требования стандартов и рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Документ создает условия для обслуживания воздушного транспорта с учетом географических особенностей и возможностей радиотехнического обеспечения.

Напомним, соглашение о воздушном сообщении было подписано в ходе официального визита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Ташкент 6 октября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2017 года в ходе официального визита в Ташкент Жээнбеков заявил, что 2017 год стал проломным в отношениях Киргизии и Узбекистана.

Напомним, накануне трехсторонней встречи между Китаем, Киргизией и Узбекистаном, которая должна пройти 24 и 25 января, также должны состояться двухсторонние переговоры между Ташкентом и Бишкеком по вопросу транспортного сообщения.