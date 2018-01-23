Екатеринбург, 23 января, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Известный российский журналист Владимир Соловьёв во время радиопередачи «Полный контакт» дал оценку действиям правления Свердловского творческого союза журналистов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

«Вот рассказывали про УрФУ. Это очень смешно. Уральские журналисты… Союз журналистов Урала попытался меня осудить! Засуньте себе ваше осуждение! Тонкой трубочкой скатайте и в одно место себе засуньте. Если вы ни черта не знаете, не понимаете и защищаете либерал-фашистов, то возникает вопрос к вам! И не надо называть себя «коллегами». И не надо тут умничать! И главное фраза — для нас важно мнение миллионов наших… У кого там у вас миллионы? Вы посмотрите — какая разница, миллион или единицы. Вы с пьедестала-то слезьте! Тоже мне — Уральский союз журналистов. С пробором!» — заявил Соловьев в эфире передачи «Полный контакт».

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт начался после того, как преподаватель «Уральского федерального университета» (УрФУ) Константин Юрченко прочитал в начале 2018 года лекцию в стенах вуза для старшеклассников. В ней сотрудник УрФУ рассказал детям, что поколение граждан России, родившееся в 1965—1975 годах является «одним из самых больших зол», а его представители «хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять». По словам преподавателя, причина в том, что эти граждане не изжили из себя «совок».

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Владимир Соловьёв дал оценку подобным высказываниям в ходе радиопередачи, назвав высказывания Юрченко проявлением «либерального фашизма». Он сообщил, что если заменить «поколение, родившееся в 1965—1975 годах» на «евреи», то получается классика нацистской Германии. Также Владимир Соловьёв наградил нелицеприятными эпитетами тех, кто встал на защиту высказываний преподавателя УрФУ, в том числе представителей одного из уральских СМИ.

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Университетская комиссия по этике впоследствии признала высказывания преподавателя противоречащими кодексу этики УрФУ. А вот правление Свердловского творческого союза журналистов встало на защиту уральских СМИ. При этом необходимо отметить, что Владимир Соловьёв предъявлял конкретные претензии одному из СМИ, а не журналистам Свердловской области и Уралу в целом.