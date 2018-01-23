Анкара, 23 января, 2018, 20:47 — ИА Регнум. В ближайшее время состоятся переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа по ситуации в сирийском Африне, 23 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, переговоры лидеров двух стран по турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне состоятся в среду, 24 января.

Чавушоглу также сообщил журналистам, что в ходе переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном он передал позицию Турции — для продолжения американско-турецкого сотрудничества в Сирии США должны прекратить поддержку курдских отрядов самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Турция начала на территории сирийского Африна военную операцию «Оливковая ветвь», целью которой является оттеснение курдских отрядов YPG — союзников США в Сирии.

Турция считает отряды YPG «террористической организацией» и намерена создать на границе с Сирией 30-километровую «безопасную зону».