Ташкент, 23 января, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Причинами возгорания автобуса в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека, стали техническая неисправность и перегруженность транспортного средства, а также несоблюдение норм безопасности. Об этом 23 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление властей Узбекистана.

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«Основными причинами возгорания автобуса явились: техническая неисправность автобуса, в котором отсутствовало отопление; наличие легковоспламеняюшихся веществ; непригодность к эксплуатации противопожарного оборудования; перегруз автобуса; загромождённость проходов салона автобуса багажом; отсутствие профилактических мер по соблюдению элементарных правил безопасности», — приводит агентство текст документа.

Сообщается, что в соответствии с постановлением также создана республиканская комиссия по обеспечению безопасности граждан Узбекистана на автомобильном транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки за пределами страны. Комиссию возглавил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов.

Как передавало ИА REGNUM, 18 января на трассе Самара — Чимкент в Казахстане произошло возгорание автобуса с 57 пассажирами, все — граждане Узбекистана. Трём пассажирам и обоим водителям удалось выбраться из горящего автобуса, все остальные находившиеся в салоне погибли.

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