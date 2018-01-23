Москва, 23 января, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Той технике, которая есть у ВКС РФ, никто не может ничего противопоставить, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 23 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя недавнее заявление главы британского Генштаба.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Английский министр обороны заявил, что они не в состоянии противостоять российским вооруженным силам, — сказал Клинцевич. — Мы действительно создали силы, которые способны защитить свою страну. Очень важно, что три дня назад американское военное агентство дало оценку состояния армии РФ. Высококвалифицированные эксперты разъяснили, что РФ по своим возможностям не может вести захватнических войн и не является агрессором. Это важное заявление, которое прошло через все СМИ».

Напомним, что, выступая в Королевском Объединённом институте оборонных исследований, глава британского Генштаба Николас Картер заявил, что Россия может начать «враждебные действия» раньше, чем предполагает военно-политическое руководство Великобритании. Кроме того, он сравнил РФ с Японией, которая, по его словам, решила атаковать США, пока те окончательно не удалились от Японии в военный, экономический и технологический отрыв.

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Однако, видимо, стоит напомнить, что такие заявления Картера могут быть лишь попыткой не допустить дальнейшего сокращения военного бюджета королевства, которое продолжается уже несколько лет.