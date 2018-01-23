Афины , 23 января, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Греция отказала Турции в экстрадиции военных, которые на родине обвиняются в измене родине и участии в попытке госпереворота, 23 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению Министерства юстиции Греции Ставрос Контонис, восемь турецких военных, прибывших в Грецию и запросивших у Афин политического убежища после подавления переворота 2016 года в Турции, не будут выданы Анкаре.

Тем не менее Контонис отметил, что военные могут предстать перед судом в Греции — если Турция представит исчерпывающие доказательства их участия в заговоре и других преступлениях.

Министр юстиции отметил, что уже обсудил дело турецких военных с заместителем министра юстиции Турции Билалом Усаром, переговоры с которым ранее состоялись в Афинах.

«Правовые рамки были представлены с нашей стороны, и, мы надеемся, были полностью поняты турецкой стороной», — сказал Контонис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе исторического визита в Афины президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нахождение турецких «изменников» на территории Греции в числе одной из главных проблем для двусторонних отношений. Он призвал премьер-министра Греции Алексиса Ципраса к экстрадиции военных.

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