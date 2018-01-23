Рига, 23 января, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Правительство Латвии поддержало поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ в стране на латышский язык. Об этом сегодня, 23 января, сообщает портал Delfi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Сообщается, что кабинет министров Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил постепенный перевод обучения в общеобразовательных учебных заведениях национальных меньшинств на латышский язык.

Планируется, что перевод всех школ на латышский язык начнётся с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону об образовании должен ещё утвердить сейм Латвии.

Стоит отметить, что в сейм Латвии были поданы более 14 тыс. подписей латвийских граждан с требованием сохранить образование на двух языках — русском и латышском.

Поправки, которые были подготовлены министерством образования и науки Латвии, предусматривают проведение реформы в учебных заведениях национальных меньшинств в 2021—2022 учебном году. Согласно этим поправки, дошкольное обучение остается билингвальным; в начальной школе (1−6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения; на завершающем этапе основного образования (7−9 классы) предполагается, что 80% учебного процесса обеспечивается на латышском языке; затем в средней школе (10−12 классы) образовательный процесс ведется только на латышском языке.

Напомним, в Латвии проживают около 2 млн человек, при этом 40% из них являются русскоязычными. Однако государственным языком в Латвии считается только латышский, а русский имеет статус иностранного языка.