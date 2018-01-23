Салехард, 24 января, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Исполнение отмеченного на высоком уровне проекта «Северный широтный ход» начнется в 2018 году, сообщил министр транспорта России Максим Соколов на встрече с членами комитета по транспорту и строительству Государственной думы России. Об истории и перспективах проекта пишут корреспонденты ИА REGNUM Анна Горохова и Виктория Бабаева.

Железная дорога

«Северный широтный ход» сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути», — заявил Владимир Путин.

Магистраль протяженностью 707 км будет построена в Ямало-Ненецком автономном округе, соединит западную и восточную части региона и фактически свяжет Ямал с Уралом, Северо-Западом и центром страны. С учетом того, что в ЯНАО хранится более 20% всех мировых запасов газа, добычу которых ведут крупные компании, и СМХ принесет особую пользу глубоководному порту Сабетта, который уже является основным для перевалки нефти и газа с проекта «Ямал СПГ» по Севморпути, на проект возлагаются тем более серьезные надежды. Грузовую базу порта позволит увеличить еще больше строительство железной дороги от Бованенково до Сабетты, и еще в 2015 году правительство ЯНАО подписало соглашение о государственно-частном партнерстве по строительству новой линии по этому маршруту. Частным партнером стала российская компания «ВИС ТрансСтрой».

Соединение железнодорожного и морского маршрутов привлекло внимание китайских инвесторов, и 14 января китайская компания China Railway Construction Corporation подписала с «ВИС» соглашение о партнерстве.

О перспективах строительства и его стратегической значимости читайте в статье: Северный широтный ход: будущее дороже денег

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