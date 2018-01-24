Санкт-Петербург, 24 января, 2018, 05:15 — ИА Регнум. «Три богатыря», последняя часть «богатырской» франшизы от питерской студии «Мельница» — хороший повод вспомнить, как все начиналось и чем запомнились «богатырские» мультфильмы. Об эпопее, длящейся с 2004 года, рассказывает автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Цитата м/ф «Три богатыря и Шамаханская царица», реж. Сергей Глезин, Россия. 2010

С самого первого мультфильма про Алешу Поповича была задана тенденция, показавшаяся творцам крайне перспективной. От эпичной русской былины не было оставлено камня на камне, а характеры героев становились нарочито мелкими. Да и сама канва повествования решала задачу по большей части шутовскую. Величие и крепость Руси, так же как высокие мотивы ее защитников, оказываются не более чем ослиными измышлениями — в прямом смысле: автором повествования об Алеше оказывается осел, в то время как сам Алеша из былинного хитреца и ловкача перевоплощается в здоровенного неуклюжего дурака.

Не менее горькая судьба постигла Добрыню Никитича и Илью Муромца в последующих сериях. Один из них предстает в образе тупого солдафона, а второй (кстати, любимец русского народа) — закомплексованного суевера. Но все «достижения» предшествующих фильмов меркнут перед групповым портретом богатырей, представленным в четвертой части. Нелепая суета по непонятным поводам — вот во что превращаются богатырские подвиги легким движением руки мультипликаторов. Защита Родины, служение и патриотизм — это для глупых: такой вывод остается сделать из увиденного.

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