Владикавказ, 23 января, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Прокуратура Северной Осетии проведёт проверку по факту появления в сети видеоролика, на котором запечатлён курящим малолетний ребёнок. Об этом 23 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

(сс) ccipeggy Дым сигареты

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мальчик около 2 лет курит сигарету в присутствии взрослых, которые явно одобряют происходящее.

Сообщается, что прокурор республики Владимир Векшин поручил организовать по данному факту проверку соблюдения законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетнего, а также о профилактике семейного неблагополучия.

«По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей ребёнка, в частности тому, как они исполняют свои родительские обязанности», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура намерена дать оценка действиям органов системы профилактики по выявлению детей, находящихся в социально-опасном положении.

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