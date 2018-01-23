Махачкала, 23 января, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В структуре правительства Дагестана продолжаются преобразования. Так, сегодня, 23 января, появилась информация о том, что подлежат сокращению должности заместителей глав двух министерств — минприроды и минсельхоза.

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От занимаемых должностей освобождены заместитель министра природных ресурсов и экологии Али Ахмедов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Казмагомед Янбулатов, пишут «Махачкалинские известия». По данным издания, распоряжения о их отставке в связи с сокращением должностей подписал 22 января врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

Кроме того, премьер-министр освободил от занимаемой должности Магомеда Исмаилова, который был заместителем начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в правительстве Дагестана были созданы два новых ведомства — министерство по земельным и имущественным отношениям и министерство промышленности и торговли. Министром по земельным и имущественным отношениям назначена Екатерина Толстикова, которая будет совмещать эту должность с должностью заместителя председателя правительства РД. Министерство промышленности и торговли возглавил Юсуп Умавов, который ранее руководил министерством промышленности.

От должности исполняющего обязанности руководителя министерства по имущественным, земельным отношениям и по вопросам торговли был освобожден Руслан Магомедов, который, по словам премьер-министра, «провалил работу» ведомства.

Еще раньше, в декабре 2017 года, был отправлен в отставку министр образования Шахобас Шахов, который оказался в центре скандалов, связанных с хищением денежных средств в размере около 88 млн рублей при строительстве школы в городе Каспийске.

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