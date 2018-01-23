Кишинёв, 23 января, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Либеральная партия Молдавии обратилась в Конституционный суд с требованием отменить статус русского языка как языка межнационального общения. Как передает ИА REGNUM, либералы считают «румынский» язык единственным языком межнационального общения в Молдавии и просят суд аннулировать все законы, где определен статус русского языка в Молдавии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Лидер либералов Михай Гимпу заявил, что русский язык — лишь язык одного из меньшинств, и государство тратит много денег на перевод всей официальной документации на русский.

«У нас в Молдове знаете как, если встречаются десять человек и один говорит на русском языке, то все будут говорить на русском», — добавил он.

Гимпу потребовал аннулировать положение действующего закона о функционировании языков от 1989 года, согласно которому «русский язык как язык межнационального общения в СССР используется на территории республики наряду с молдавским языком как язык межнационального общения, что обеспечивает осуществление реального национально-русского и русско-национального двуязычия».

Либералы считают, что это следовало сделать еще в 1994 году, после принятия конституции, где отдельного положения о языке межнационального общения нет.

«Мы намерены исправить ситуацию», — сказал депутат-либерал Ион Касьян.

ИА REGNUM напоминает, что русский язык в Молдавии, согласно действующему законодательству, на практике постоянно нарушаемому властями страны, имеет статус языка межнационального общения. В Гагаузской автономии русский язык является родным или вторым родным для абсолютного большинства населения, а также наряду с гагаузским и молдавским имеет статус одного из официальных языков.

Согласно аналитическому отчету «Русский язык на постсоветском пространстве: сравнительное исследование распространенности» (март 2009 года), осуществленному Исследовательской группой «Циркон», в Молдавии русский язык считают родным от 20% до трети населения, предпочитают общаться на нем более 40%, свободно владеют — более 70%, могут объясниться — более 90%, а понимают — более 95%.

Обнародованные в 2011 году результаты социологического опроса, проведенного институтом CBS-AXA, свидетельствуют о том, что около 62% жителей Молдавии свободно владеют русским языком в устной и письменной форме, еще 18% говорят по-русски свободно, но пишут с ошибками, 7% — могут общаться с русскоговорящими, еще 5% лишь понимают русский язык, но не могут говорить, и лишь 1% совершенно им не владеют.

Кроме того, по данным наиболее авторитетного в Молдавии опроса «Барометр общественного мнения», более половины населения Молдавии выступают за придание русскому языку статуса второго государственного, в то время как против этой идеи выступают чуть более трети опрошенных.