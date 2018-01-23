Вашингтон, 23 января, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщение о том, что федеральное бюро расследований его страны каким-то образом потеряло переписку двух бывших сотрудников команды специального прокурора Роберта Мюллера, которые критиковали американского лидера. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 23 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, ранее стало известно, что ФБР якобы потеряло переписку, которая проливала свет на крайне предвзятое отношение к президенту США агентов бюро Питера Стржока и Лизы Пейдж, которые занимались расследованием якобы «вмешательства России» в президентские выборы в США, на которых победил Трамп.

«Это одна из самых громких историй за долгое время, однако ФБР теперь утверждает, что не хватает переписки Стржока и Пейдж за пять месяцев, возможно, 50 тыс. сообщений», — возмущенно написал Трамп.

Напомним, «вмешательство России» в выборы президента США придумали демократы и их кандидат Хиллари Клинтон как инструмент предвыборной борьбы и оправдание своего поражения.

После победы Трампа демократы использовали эту ложь как рычаг давления на новую администрацию и даже смогли добиться нескольких официальных расследований, которые, конечно же, пока не нашли никакого «вмешательства России».