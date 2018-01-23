Москва, 23 января, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В компании «Лаборатория Касперского» позитивно оценивают планы Telegram по созданию блокчейн-платформы и выпуску собственной криптовалюты, однако считают преждевременным оценивать успешность проекта. Об этом заявил RT вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

«Чем больше проектов на основе блокчейна — тем лучше. Пускай будет 100 проектов и из них 90 забудется, зато десять изменят будущее», — отметил Шингарёв.

Он отметил, что в целом считает блокчейн «великолепной, удивительной, замечательной технологией, которая поменяет будущее».

«Я верю, что блокчейн изменит интернет во многом», — сказал представитель «Лаборатории Касперского».

Как передавало ИА REGNUM, в начале января стало известно, что мессенджер Telegram планирует запустить собственную блокчейн-платформу.

Ожидается, что платформа получит название Telegram Open Network. В качестве средств взаиморасчёта будет использоваться собственная криптовалюта, которая будет называться Gram.

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