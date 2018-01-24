Москва, 24 января, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Встреча на высшем уровне глав Великобритании и Франции, прошедшая недавно в английском городке Сандхёрст, оставила своим итогом удивительное впечатление. В чем несуразность ситуации, созданной ведущими политиками Великобритании и Франции вокруг собственного взгляда на себя и мир, рассказывает автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Arune3 Флажки Евросоюза

«Уходи, но останься» — таким вкратце можно выразить пожелание французского президента Макрона в отношении процесса Брексита. Главные финансовые структуры Евросоюза, размещенные в Лондоне, — уже достаточная причина оставить всё как есть, хотя бы это и шло вразрез с заявленным выходом Великобритании. Кажется, президент Макрон нашел путь преодоления противоречий на очень специфической тропе. Он предложил сохранить свободный доступ Великобритании к единому рынку ЕС при условии ее участия в бюджете ЕС и признания верховенства европейского законодательства. На таких условиях она может выходить беспрепятственно.

Макрон еще раз подтвердил свое стремление к европейскому лидерству, и наличие дружественной Великобритании ему бы в этом деле очень не помешало. После вышесказанного уже как-то спокойнее воспринимается то, что в британско-французском коммюнике относится к России. Перечислив «угрозы» международной безопасности, исходящие от Кремля, занятого стратегическим запугиванием, дезинформацией, политическими диверсиями и пр, Париж и Лондон соглашаются решать эти проблемы посредством конструктивного диалога с Москвой.

Но так ли всё хорошо и наивно складывается в результате пробной спевки дуэта Макрона и Терезы Мэй, читайте в статье: Шизофреническое послание Парижа и Лондона России и миру

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