Вашингтон, 24 января, 2018, 04:20 — ИА Регнум. В преддверии намеченного на 26 января визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Варшаву представитель госдепа подчеркнул, что на эту дату приходится 73-я годовщина освобождения Аушвица. После посещения мемориала в Варшавском гетто Тиллерсон встретится с польским руководством. Намечена встреча с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким и министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем. О тенденциях, обсуждаемых в связи с этой поездкой, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Неравноправные союзники

По словам представителя госдепа, обновленный состав польских министров представляет собой прекрасную возможность «построить тесные отношения». Обе страны имеют широкую повестку дня, общие стратегические интересы в области безопасности, энергетики и торговли, тесно сотрудничают в формате НАТО и на двусторонней основе — и сейчас требуется укрепление партнерства по всем этим направлениям.

В июле 2017 года в Польше был Дональд Трамп, и за прошедшие месяцы польско-американские отношения не претерпели существенных изменений. И хотя, как указал член Национального совета по развитию при президенте Польши Пшемыслав Журавский вель Граевский, у суперимперии США не может быть равноправных союзников, но региональные союзы — существуют.

«Я знаю, что в США и республиканцы, и демократы не доверяют России, считают ее разрушителем миропорядка… Именно поэтому так важна роль Польши на восточном фланге. Ведь Польша — это крупнейшее государство фланга, она интенсивно вооружается, издавна она была естественным союзником США», — сказал политолог.

Однако при таком раскладе, предполагающем Польшу в роли «старшего брата» для Восточной Европы (точно — в части Украины и Белоруссии), на эту роль Польша должна быть поставлена Штатами. На них же ляжет задача заставить принять этот факт и Киев, и Минск, и конкурента на этом месте — Москву. Поэтому понятны разговоры о безопасности Польши в связи с геополитикой так называемого восточного фланга НАТО.

Будет ли Тиллерсон говорить в Польше о демократии, читайте в статье: Польша рвется в неравноправные союзники США

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