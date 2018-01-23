Варшава, 24 января, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Польша, как известно, стремится получить новые репарации за потери во Второй мировой войне от Германии. Это один из вопросов, которые будут озвучены во время визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в США. Но как видят проблему репараций в самих Штатах и что означает одобрение связанного с этим нового законопроекта, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Надежды польских политиков на то, что к их претензиям к Германии по поводу ущерба, нанесенного во время войны, могут присоединиться США и Израиль, столкнулись в конце 2017 года с удивительной контрминой. Законопроект «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию», одобренный американским сенатом, может толковаться как необходимость компенсаций всем ныне живущим евреям как «испытывающим травму и нуждающимся в поддержке». С такой формулировкой сумма в рамках указанного законопроекта, которая причитается с Польши для поддержки еврейской общины, равна 65 млрд долларов.

Этот неожиданный поворот событий заставляет поляков искать аргументы в свою защиту, вспоминая историю вопроса. И здесь кроется занятная деталь. Между правительством США и правительством Польской Народной Республики 16 июля 1960 года было достигнуто соглашение о выплате 40 млн долларов в качестве полного возмещения убытков американским гражданам. В результате вопрос о компенсации можно считать закрытым? Не тут-то было! Администрацию ПНР нынешняя польская политическая верхушка привычно рассматривает как «наймитов оккупантов». А значит, сама загоняет себя в угол, отказываясь признавать вопрос с компенсациями закрытым.

Есть ли выход или правящая польская партия уже захлопнула за собой дверцу мышеловки? Читайте в статье: Сколько Варшава заплатит за Холокост?

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