Ереван, 23 января, 2018, 18:29 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян, находящийся с 22 января по приглашению Эммануэля Макрона во Франции, провел встречи с президентом Франции, председателем Сената Жераром Ларше и мэром Парижа Анн Идальго.

Администрация президента Армении Серж Саргсян и Эммануэль Макрон

В ходе встречи с Макроном, французский президент предложил расширить тематику текущей встречи и обсудить не только двусторонние отношения, но и сотрудничество двух стран в рамках политики Франкофонии (в 2018 году саммит организации состоится в Армении), а также дальнейшее развитие сотрудничества Армения-Евросоюз после подписания в конце прошлого года рамочного соглашения между Арменией и ЕС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении.

Кроме того, Макрон поинтересовался переговорным процессом по карабахскому конфликту и позицией Саргсяна относительно возможностей активизации процесса, а также отношениями Еревана с соседями по региону. Собеседники подчеркнули важность парламентского сотрудничества и отметили отставание экономического сотрудничества от темпа развития политического диалога двух стран.

«Всем известно, что история армянского и французского народов — это история дружбы, и мы испытываем искреннюю любовь и уважение в отношении Франции и ее талантливого народа. Сегодня хочу подтвердить решимость Армении непрерывно продолжать развитие, расширение и углубление двусторонних отношений в духе взаимного уважения и доверия», — заявил Саргсян по итогам встречи.

В ходе встречи с председателем Сената Жерар Ларше охарактеризовал армяно-французские отношения как отношения высокого уровня, развивающиеся в атмосфере дружбы и взаимного доверия, которые, по его словам, должны еще больше укрепиться по мере расширения уступающих уровню политических отношений экономических связей. Собеседники выразили единое мнение, что в этой сфере сторонам многое предстоит сделать. В ходе встречи Серж Саргсян и Жерар Ларше коснулись также отношений Армения-ЕС, подчеркнув важность закреплённых в подписанном рамочном соглашении подходов и намечаемых работ.

Администрация президента Армении Встреча в мэрии Парижа

Накануне, 22 января, Саргсяна приняла мэр Парижа Анн Идальго. Саргсян выразил надежду, что взаимное доверие, а также впечатления госпожи Идальго от визитов в Армению будут способствовать реализации между Ереваном и Парижем еще более смелых и предметных проектов. Он также отметил, что знает о почти ежедневных контактах между мэрами Парижа и Еревана и о готовности Парижа поделиться с Ереваном своим наилучшим опытом, и уже есть очень определенные проявления этой готовности.

Идальго с почтением говорила об армянской общине Парижа, подчеркнув, что многочисленные представители общины своей деятельностью в самых различных областях достигли больших успехов и вносят значительный вклад в дело развития города, также как в общественную, политическую жизнь. Мэр Парижа с восхищением высказалась также о центре креативных технологий «ТУМО», проинформировав Саргсяна, что в текущем году планируется создать в Париже центр по примеру армянского проекта «ТУМО», который станет еще одним мостом двусторонней дружбы.

Собеседники коснулись также отношений Армения-Евросоюз и углубления сотрудничества в рамках подписанного рамочного соглашения и предстоящих в Армении реформ.