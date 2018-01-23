Ереван, 23 января, 2018, 18:13 — ИА Регнум. По инициативе председателя Национального собрания Армении Ара Баблояна сегодня, 23 января, были организованы парламентские слушания на тему «Причины роста цен на отдельные товары и возможности ослабления инфляции». Мероприятие проводилось по совету президента Армении Сержа Саргсяна, который на встрече с руководящим составом Национального собрания 12 января посоветовал провести «подобные слушания».

Photolure Вице-премьер Ваче Габриелян (справа) и глава Центрального банка Артур Джавадян на парламентских слушаниях

«Несколько дней назад я созвал совещание по поводу роста цен на отдельные виды товаров и для решений по смягчению последствий этого. Парламент должен держать руку на пульсе страны, и это естественно. Национальное Собрание уже провело несколько примечательных парламентских слушаний, и может быть стоит также провести подобные слушания, чтобы вопрос был обстоятельно публично обсуждён и люди увидели действительность. Сами смотрите целесообразность, но думаю, что может быть полезно», — сказал тогда президент Армении.

Как выяснилось, слушания полезными не оказались. Чтобы не вдаваться в неинтересные подробности, приведем комментарий по этому поводу экономического обозревателя Бабкена Туняна.

«Слушания на тему инфляции в Национальном собрании. Что интересно?

Первоначально было объявлено, что будут проведены парламентские слушания для обсуждения вопросов возможности ослабления инфляции на отдельные товары.

Сегодня тема слушаний на доске НС была следующей: «Причины инфляции не некоторые товары и возможности смягчения влияния инфляции».

А во время докладов тема смягчения инфляции была полностью забыта. Все, кто отвечает за экономический блок, обосновали, что влияние акцизного налога и таможенных пошлин на цены слабое. Инфляция компенсируется изменением ставок подоходного налога или возможностью компенсации акциза и т. д …

Короче говоря, оказалось, что не нужно смягчать влияние инфляции. Это влияние и без того слабое.

И еще. Название мероприятия было «слушанием», но было бы правильно сказать «высказывания». Потому что почти все говорили, а не слушали. Даже многие из тех, кто задавали вопросы, задавали вопросы, чтобы не слушать ответ, а чтобы просто задать вопрос.

Коротко. Единственное преимущество всего этого состояло в том, чтобы «выпустить пар», при том с высокого подиума Национального собрания. Увидите, как с завтрашнего дня тема инфляции станет неактуальной».

Как ранее писало ИА REGNUM, продолжающийся на протяжении 2017 года рост цен на ряд ключевых продовольственных товаров в январе текущего года усугубился ростом цен на топливо, в первую очередь на популярный в стране сжатый газ для транспорта и дизтопливо. Если цены на импортируемое продовольствие росли на основе роста мировых цен, то топливо подорожало с 1 января по причине увеличения налогов.

Правительство увеличило налоги (акциз) на импорт как сжатого газа, так и дизтоплива, и бензина. Если последний не рассматривается как социальный фактор, то газ и дизтопливо бьют по карману подавляющего большинства граждан Армении. Сжатый газ используется большинством автотранспортных средств (до 90%). На газе работает большая часть городского и межгородского общественного транспорта, практически все такси, доставляющий продукты в магазины автотранспорт и большая часть частных автовладельцев. Из этой цепочки становится ясно, что мультипликативный эффект от повышения стоимости сжатого газа пройдет по всей цепочке потребления.

19 января oппозиционный блок «Елк» («Выход») провел в Ереване марш протеста против роста цен и увеличения налогового бремени, который оказался не столь многолюдным. В акции приняли участие около 500 человек.

Член блока, лидер партии «Республика» Арам Саргсян в своем выступлении заявил, что в марте-апреле их митинги станут более многолюдными, поскольку люди на своих карманах почувствуют подорожания, увеличение социального бремени.

«На данный момент здесь собрались люди с политическими взглядами. Но завтра, послезавтра, в марте, апреле на улицу выйдут даже те, у кого есть работа, кто увидит, что не только не может решить свои насущные проблемы, но и не может взять кредиты. В апреле, мае к нам присоединятся также сельские жители, которые не смогут обрабатывать землю с такими ценами на дизельное топливо», — сказал Арам Саргсян.

Другой лидер блока Эдмон Марукян в ходе своего выступления объяснил собравшимся, что повышение акцизных ставок привело к подорожаниям, которые могут иметь цепной эффект. Следующий марш протеста «Елк» проведет 5 февраля.