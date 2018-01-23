Париж, 23 января, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Проливные дожди во Франции вызвали наводнения в восточной и северной частях страны, говорится в заявлении национального метеорологического агентства Meteo France, 23 января сообщает агентство Anadolu.

Скриншот страницы tvc.ru Франция

В Париже из-за проливных дождей река Сена вышла из берегов. Meteo France направило предупреждения о возможных наводнениях в 30 департаментов. В заявлении Meteo France указано, что Нормандия и большая часть Парижа пострадали от наводнений.

Читайте также: Весной в Приморье прогнозируют маловодье и наводнения

В столице Франции уровень воды в Сене поднялся до 4,57 метра. Ожидается, что к пятнице, 26 января, он достигнет 6,10 метра.

Парижский муниципалитет призвал жителей и гостей города проявлять бдительность и осторожность. Высокий уровень воды в реке сохранится до следующей недели.

Напомним, в 1910 году во время масштабных наводнений в Париже уровень воды в Сене достиг своего максимального уровня в восемь метров.