Женева, Швейцария, 23 января, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Число перемещенных лиц в Центральноафриканской Республике достигло рекордного количества за 2017 год, 23 января сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По информации ООН, число внутренних перемещенных лиц за 2017 год в ЦАР достигло отметки 688 тыс. человек. Число беженцев из африканской страны составило 540 тыс. человек.

«Для страны, население которой составляет около 4,6 миллиона человек, две эти цифры отражают чудовищный уровень страданий», — сообщил пресс-секретарь ООН Эдриан Эдвардс на пресс-конференции в Женеве.

Напомним, в ЦАР с начала 2017 года обострились столкновения между разными этноконфессиональными группами на юго-востоке страны.

В конце 2017 года возник новый конфликт на северо-западе ЦАР, в результате которого около 17 тыс. человек бежали в соседний Чад.