Москва, 23 января, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Соглашение, направленное на поддержку экспорта, подписали Volkswagen Group Rus и Федеральная таможенная служба РФ. Как сообщила директор по связям с общественностью Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович, компания будет работать в обновленном режиме «переработки на таможенной территории». Данный режим подразумевает освобождение от уплаты таможенных пошлин на компоненты, которые используются для производства автомобилей, предназначенных для экспорта. С вступлением в силу последних поправок, предусматривающих отмену НДС и акцизов, компания сможет значительно увеличить объемы экспорта в 2018 году.

Скриншот страницы Volkswagen Group Rus На церемонии подписания Соглашения

В 2017 г. компания экспортировала около 25 100 автомобилей. Ожидается, что сотрудничество с Федеральной таможенной службой позволит увеличить объемы экспорта автомобилей и компонентов.

Первым экспортным проектом, реализованным в режиме «переработки на таможенной территории», станет поставка в 2018 году произведенных в Калуге двигателей 1.6 MPI на производственные площадки по всему миру. Планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 тысяч единиц в год. В качестве второго экспортного проекта Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей ŠKODA OCTAVIA, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 тысяч автомобилей. Другие игроки автомобильного рынка также смогут использовать преимущества режима «переработки на таможенной территории».