Белгород, 23 января, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В Белгородской области следователи проверяют опубликованную в СМИ информацию о бешеной собаке, покусавшей 17 человек в городе Шебекино. Об этом 23 января сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомная собака без бешенства

В соцсетях и СМИ появились сообщения, что в Шебекине на улице 50 лет Октября бездомная собака покусала 17 человек, в том числе девять детей. Диагноз подтвердила Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория.

После доследственной проверки следователи дадут правовую оценку деяниям должностных лиц, ответственных за регулирование численности безнадзорных животных. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным Роспотребнадзора по Белгородской области, только с января по август 2017 года в регионе было зарегистрировано 39 случаев лабораторно подтвержденного бешенства — за год заболеваемость снизилась в 1,9 раза. В 79,5% заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 20,5% — у диких животных (лисы, куница и косуля).

Среди домашних животных бешенство выявлено среди следующих видов: собаки (14 случаев), кошки (11 случаев), КРС (6 случаев).

Активизация природных очагов бешенства среди диких животных отражается на заболеваемости домашних животных, а также увеличивает риск заболевания гидрофобией людей.

За три месяца текущего года в области за медицинской помощью по поводу укусов животными обратилось 2957 человек, что на 6,8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года (3153 случая), среди пострадавших 28,9% составляют дети до 17 лет.