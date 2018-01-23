Минск, 23 января, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступило еще одно открытое письмо от белорусской читательницы нашего агентства из Витебска Елены Лукьяновой по поводу проходящего в Минске судилища над авторами агентства Юрием Павловцом, Дмитрием Алимкиным и Сергеем Шиптенко. ИА REGNUM приводит текст письма в авторской редакции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд над журналистами

Победа через поражение, или еще раз о «белорусских декабристах»

С волнением наблюдая за процессом над белорусскими журналистами (суть всем известна — не буду повторяться), всякий раз аплодирую их интеллигентности, тонкому чувству юмора (в таких-то обстоятельствах!) и образованности. И ловлю себя на ощущении «кривого зеркала»: это Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко должны выступать экспертами на суде по делу за составление заведомо ложного заключения.

А «эксперты» должны сидеть на скамье подсудимых — ведь это они подтасовывали факты, искажали информацию, а иногда и откровенно лгали, приписывая журналистам то, чего они не говорили. Я уж не говорю об их столь очевидной некомпетентности в вопросах, которые затрагивали в своих работах подсудимые. Что это, как не кривое зеркало: действительную научную и журналистскую элиту судят люди с «фоновыми знаниями» по истории, политологи, социологии и даже, как выяснилось, не владеющие в полной мере методикой по выявлению признаков экстремизма, которой пользовались!

Что касается суда, то это показательно-уничижительное мероприятие как раз и преследует те цели, которые вменяются в вину подсудимым. А именно — сеет национальную рознь.

Понаблюдать за процессом можно только через российские новостные порталы: в Беларуси, как и в Багдаде, «всё спокойно». В начале процесса подали радостный клич оппозиционные издания, но очень скоро их злорадство сменилось молчанием: слишком очевидно обвинение рассыпалось в прах.

Но давайте задумаемся: за что, собственно, судят ребят? Ведь их статьи написаны в лучших традициях журналистики: констатация фактов, ссылки на экспертов и отсутствие собственных оценок. То есть — правда и ничего кроме правды. Кому же она так глаза колет? Вот что стоит расследовать!

Судя по онлайн-трансляциям из зала суда, которые вел информационный портал «Еадейли», судья — лицо откровенно ангажированное. Чем еще объяснить тот факт, что он с завидным упорством отметает справедливые, обоснованные ходатайства защиты, снимает вопросы подсудимых к экспертам, а на первых порах и вовсе объявлял частые перерывы в заседании — стоило лишь адвокатам задать «неудобный» вопрос. Создавалось впечатление, что в совещательную комнату суд удалялся всякий раз, когда ход дела начинал противоречить заранее написанному кем-то сценарию. Все эти внезапные «болезни» экспертов и вовсе говорят о намеренном затягивании процесса.

Хочется сказать и об абсурдности самого текста экспертизы. Лично меня, как филолога, задело утверждение «экспертов» о том, что использование слова «Белоруссия» в публикациях носит уничижительный характер. Я задала бы им один профессиональный вопрос, который сразу бы расставил все точки над «и». Хочется верить, что хотя бы в филологии они эксперты.

Что такое корень слова? Правильно: это главная часть слова , в которой заключено общее значение всех однокоренных слов. Выделите корень в словах «Белоруссия», «Беларусь» и «Русь». Комментариев не потребуется, но возникнет другой вопрос: так что, собственно, вы ставите в вину журналистам? А еще ответьте: как называются жители стран Белоруссии и Беларуси? Ах, как неудобно: одинаково называются — белорусы. Вот и выходит, что и «эксперты», и те, кто заказал им эту «экспертизу», борются с нашими истинными корнями, пытаются вырвать их из сердца с кровью.

И тут мы подошли к главной сути: за что пострадали журналисты? Безо всякого пафоса я скажу: за наши корни, за нашу Родину. Они, как истинные воины Света, встали на защиту исторического триединства русского народа против тех, кто всеми силами пытается разбить его. Тем, у кого есть друзья за рубежом, знакомо их отношение к русским, белорусам и украинцам как к единому народу. Об этом говорит и принадлежность наших языков к одной — восточно-славянской — группе. И не нужно здесь путать боб с горохом: национализм — он и есть национализм, а не «суверенитет».

Читатель ИА REGNUM Дмитрий Кудрявцев, письмо которого было недавно опубликовано на страницах издания, здесь прав: в СССР мы жили в единой великой стране, и никто не отнимал у нас ни нашего языка, ни белорусской литературы, и свой национальный костюм у нас был, и символика. Впрочем, это же самое было у любой из 15 республик. И мы гордились своей большой и дружной страной! Межнациональная дружба всячески поощрялась, я это помню! Хотя я и русская, но изучала белорусский язык и литературу из уважения к стране, в которой живу, и знаю его на достаточном уровне. Статьи, проза, стихи на белорусском языке у меня имеются — я филолог и журналист, и одинаково хорошо владею обоими языками своей страны.

С радостью наблюдаю, как и сейчас президент России Владимир Путин горячо поддерживает возрождение национальных традиций многочисленных народностей России. Кстати, он много раз высказывался о трагедии русских людей, оказавшихся в результате развала СССР за границей. А сколько их на территории Белоруссии! Зайдите на любое наше кладбище, и на надгробиях вы увидите подавляющее большинство русских фамилий: Ивановы, Петровы, Сидоровы, Лукьяновы… Во всяком случае, в приграничной Витебской области это так.

Между тем отметание всего русского уже и на бытовом уровне проявляется. В транспорте остановки объявляют на белорусском, таблички названий улиц меняют — всё это есть. Георгиевская лента, такой дорогой всем нам символ. Наша семья всё же надевает её на 9 мая — благо Россия рядом. Но всех детей, идущих на парад вместе с классом, а также чиновников, обязывают надевать «белорусский» символ. Иногда приходится ловить на себе косые взгляды и слышать за спиной — «рашыст». Было и такое.

Идея «нацыянальнага адраджэння», которой часто прикрывают попытки все большего отъединения от России, «затирания» совместной истории и «написания» «новой тысячелетней беларускасти» (термин «эксперта» Гатальской, ей же принадлежит и версия о существовании «древнебелорусского» языка) порождает вражду и ненависть между людьми. Особо восприимчивы к революционным идеям горячие молодые головы — так было во все времена. Нет жизненного опыта, мыслительные процессы еще слабо развиты, а энергию выплеснуть нужно. Выплеснуть ее, сражаясь за идею, кажется благородным. Но вот здраво оценить саму идею не получается. Этим бессовестно пользуются проплаченные прозападные силы.

И уже, знаете, подросло поколение «свядомых». Мне приходилось с такими сталкиваться. Будучи редактором журнала, я сотрудничала с одним молодым автором. Однажды он прекратил сотрудничество потому, что увидел на моей странице в соцсетях статью… о любви к России. Ничего, кроме улыбки, у меня его решение не вызвало. Вдогонку мне понеслось столь популярное среди националистов: «Чемодан! Вокзал! Россия!». Слышала такое много раз.

Возможно, услышат и мои дети, у которых дед и прадед — русские. Может, поэтому нет у них такой любви ко всему белорусскому, какая была у меня в моем советском детстве? В этом и заключается трагедия русских, живущих в Беларуси — некомфортно на родине. А куда поедешь от родных могил? От пожилых родственников? От своих домов? А ведь еще в 1993 году, будучи депутатом, а не президентом, Лукашенко в интервью газете «Правда» говорил о необходимости объединения Белоруссии и России, о «денонсации беловежских соглашений» и «воссоздании единой союзной государственности»… Может, настала пора вернуться к этой идее?

Ведь негативные процессы травли людей с пророссийской позицией действительно есть. Те, кто ратует за сближение наших народов, открыто критикует навязываемую белорусизацию, оказываются персонами нон-грата. Для некоторых своих бывших коллег-журналистов стала таковой и я: за свою пророссийскую позицию. Многие просто перестали со мной здороваться и общаться.

Меня забавляет уровень журналистов с националистической направленностью: все их заявления о «России-агрессоре» и прочий безаргументационный хлам… Но если меня это забавляет, то молодежь принимает на веру — в этом и есть опасность, об этом и предупреждают подсудимые журналисты! За что же их судить, спрашиваю еще раз? За попытку предотвращения явной угрозы? Все мы помним, чем закончилось воплощение этих идей в жизнь на Украине.

Я давно уже ничего не доказываю «свядомым», с которыми приходится сталкиваться — смысл какой? Скучно с ними, аргументов — ноль, две фразы, друг у друга украденные, только и мямлят: «Чемодан. Вокзал. Россия!». А, ну еще «Жыве Беларусь!» Она-то, конечно, «жыве», но только, слава Богу, не их молитвами.

Еще раз хочется вспомнить о письме читателя Дмитрия Кудрявцева. Нельзя так пренебрежительно отзываться о творчестве Василя Быкова (именно его творчество упомянуто автором в противовес творчеству Шолохова, Толстого и т.д.). Нельзя в угоду теме отметать все, что он создал. Другое дело, что каждый в этой жизни должен играть свою скрипку. Уверена, если бы Быков так и оставался писателем, а не полез в политику и не скатился в пропасть национализма, он оставил бы после себя еще много произведений уровня «Альпийской баллады». А это произведение действительно замечательное, как и вся его военная проза. Есть у нас национальное достояние — поэты, художники, музыканты. Принижая его, вы «зеркалите» тех, кто отметает всё русское. Это не выход.

Что же касается Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, хочется пожелать им сил душевных и Божией помощи. А мужества им не занимать. Вы — честь и совесть всех русских людей, живущих сегодня в Белоруссии, всех тех, кто желает блага своей стране!

Спасибо вам за честность. Вы действительно ПОБЕДИЛИ — слишком очевидны стали процессы, о которых вы писали, даже для тех, кто их не хотел замечать. Так и хочется закончить словами Пушкина: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье!»

Елена Лукьянова, г. Витебск

Как мы видим, всё большее количество белорусских граждан считают необходимым и возможным открыто заявить о своей гражданской позиции в связи с происходящим политическом процессом в Минске над журналистами. О несогласии с тем, что происходит в стенах минского суда, проявляя так необходимое в любом зрелом обществе гражданское мужество, за что редакция ИА REGNUM благодарит наших читателей и гарантирует продолжение бескомпромиссной борьбы за снятие всех незаконных обвинений с белорусских узников и их освобождение.