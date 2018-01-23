Москва, 23 января, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Главной причиной недопуска на Олимпийские игры в Пхенчхане лучших российских спортсменов, которые ранее никогда не попадались на допинге, является информация, содержащаяся в некой базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сегодня, 23 января, пишет «Советский спорт» со ссылкой на источник в российских спортивных структурах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Сообщается, что база данных Московской антидопинговой лаборатории оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2017 года. Как это произошло, не уточняется.

Данная база содержит все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015 года. Именно на основании этой информации лучших российских спортсменов, никогда ранее не замеченных в употреблении допинга, не пускают на XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

При этом в специальном докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена фамилий таких известных российских спортсменов, как шорт-трекист Виктор Ан, лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин нет, но на Олимпиаду их не допустили.

По всей видимости, решение было принято на основании информации в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако WADA до сих пор эту базу данных не обнародовало.

Напомним, специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон не допустила на Олимпиаду в Пхенчахане Ана, Устюгова и Шипулина. Также она не допустила шорт-трекистов Владимира Григорьева и Дениса Айрапетяна, конкобежцев Дениса Юскова и Павла Кулижникова, нескольких хоккеистов и фигуристов.