Ярославль, 23 января, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы предложили устанавливать на дорогах региона антивандальные остановочные комплексы и красить их в более оптимистичные цвета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная Дума Василий Бобков

23 января на заседании комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству обсуждался вопрос организации остановочных комплексов на дорогах регионального значения. Как сообщил докладчик — и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев, ситуация не внушает осообго оптимизма:

«Остановки отнесены к капитальному ремонту автомобильных дорог. Чтобы устроить новый остановочный пункт, нужно провести достаточно серьезную работу: подготовить проектно-сметную документацию, пройти экспертизу, фактически осуществить новое строительство. К остановочным комплексам предъявляются очень серьезные требования: устройство искусственного освещения, посадочных площадок и так далее. Ориентировочная стоимость проектирования и монтажа одного остановочного комплекса — 2,5—3 млн рублей», — сообщил он.

В настоящее время в отношении департамента транспорта вынесено большое количество судебных решений, направленных на приведение в соответствие нормативным требованиям участков автомобильных дорог вдоль школ, детсадов, обеспечение безопасности пешеходов. На это необходимо свыше 1 млрд рублей. Поэтому первоочередное внимание чиновникам приходится уделять решению этих вопросов.

«В связи с ограниченными возможностями регионального бюджета в 2017 году была изыскана возможность устройства одного объекта, в 2018 планируется два — на дороге Углич — Некоуз — Брейтово у поселка Борок и при условии выделении допфинансирования остановки на автомобильной дроге Ярославль — Шопша у деревни Селифонотво», — пояснил Евгений Моисеев.

У депутатов возникли пожелания к внешнему виду новых остановок и их функциональности:

«Мы выезжали на дорогу на Профинтерн. Остановочный комплекс, который там стоит, мне очень понравился: это такая бетонная мыльница со всеми знаками и со всеми соответствующими заездными карманами. Нужно просто прекращать ставить эти железяки и полимеры, которые сдуваются ветром, надо возвращаться во времена СССР: бетонные «надолбы», которые можно покрасить, почистить, можно помыть», — сказал депутат Василий Бобков.

К нему присоединился председатель комитета Николай Бирук:

«Любой, кто въезжает в Ярославскую область, обращает внимание на остановочные комплексы. Если в другие регионы едешь — там они покрашены привлекательным цветом, а у нас синей краской взяли все эти остановки обмазали. Можно было бы синюю поменять на зеленую или на желтую. И потом, я знаю нравы наших жителей, зачастую просто на этих остановках присесть негде, все выдрано и разломано, поэтому предлагаю обратить внимание на содержание остановочных комплексов. При проектировании по капитальному ремонту автомобильных дорог проектировать такие остановки, которые бы соответствовали требованиям и комфортному нахождению там людей. Чтобы они не были продуваемыми и защищали не только от солнца», — сказал Николай Бирук.

По всей видимости, все эти пожелания можно отнести и к остановочным пунктам в Ярославле: некоторые из них настолько хлипкие, что крышу с таких комплексов сдувает ветром.