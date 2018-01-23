Псков, 23 января, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Судебные тяжбы с курганской фирмой ООО «Карат» не позволяют объявить новый конкурс на доработку проектной документации по реставрации ансамбля Псковского кремля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в настоящее время разбирательства в судах с ООО «Карат», чей проект реконструкции Псковского кремля не был согласован, продолжаются.

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«Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость принятия всех возможных мер для решения этой проблемы, чтобы до лета 2019 года выполнить реставрационные работы хотя бы на аварийных участках», — отметили в пресс-службе администрации региона.

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Напомним, что реставрация Окольного города и Псковского кремля являются мероприятиями программы Международных Ганзейских дней Нового времени 2019 года. Конкурс на проектирование первоочередных ремонтно-реставрационных работ на участках стен Окольного города состоялся — этим займётся Научно-реставрационная фирма «Мир» (Санкт-Петербург).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Карат» выиграло конкурс на разработку проектной документации 30 мая 2016 года, снизив первоначальную цену контракта с 44 до 25 млн рублей — почти на 40%. В январе 2017 года курганской фирме отказали в согласовании проектной документации, в связи с чем компания обратилась в арбитражный суд Псковской области: иск ООО «Карат» к государственному комитету Псковской области по охране объектов культурного наследия рассматривается с марта 2017 года.