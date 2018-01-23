Калуга, 23 января, 2018, 15:50 — ИА Регнум. 29-летний хирург Калужской областной клинической детской больницы обвиняется в гибели тяжелобольного грудничка. Об этом 23 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Калуга СУ СК России по Калужской области Юлия Фомичева.

Mota.ru Гибель ребенка

По её словам, 16 апреля 2015 года вечером в больницу обратилась мать новорожденного мальчика с жалобами на образовавшийся у ребёнка нарыв. В течение двух последующих часов ребенок был прооперирован дежурным хирургом. После этого маленький пациент был переведен в стационар хирургического отделения, где наутро его лечащим врачом был назначен другой хирург.

Следствие полагает, что лечащий врач не организовал надлежащее наблюдение за ребенком, не назначил необходимые лабораторные исследования, которые предписано выполнить при поступлении в стационар, не изучил данные анализов, взятых утром 17 апреля 2015 года, указывающие на наличие воспалительных изменений и анемии средней тяжести. В итоге анемия прогрессировала и состояние ребёнка ухудшалось. Также в первые сутки после операции не был установлен повторный дренаж, что, по мнению следствия, привело к прогрессированию гнойного процесса.

Кроме того, лечащий врач проигнорировал неоднократные просьбы матери осмотреть ребенка повторно в связи с признаками кровотечения и ухудшения его состояния, не проинформировал руководство больницы о тяжести состояния пациента, а в 16 часов покинул свое рабочее место. Буквально за несколько часов состояние мальчика резко ухудшилось. Около 19 часов младенец был переведен в реанимацию, где, несмотря на принятые меры, скончался утром 19 апреля.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, среди которой судебно-медицинское заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В случае признания судом детского врача-хирурга виновным, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На момент инцидента врач проработал в больнице более 2,5 лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, тверские следователи разбираются в обстоятельствах гибели в реанимации городской больницы грудного ребёнка. Известно, что мальчик 2017 года рождения был доставлен в стационар бригадой скорой помощи, после чего скончался. Назначено проведение судебно-медицинского исследования.