Москва, 23 января, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Российский рубль 23 января торгуется в парах с иностранными валютами неактивно и без единой динамики, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Если с утра наблюдалось хоть какое-то движение, то к середине дня активность в рублевых парах угасла полностью», — отметила Бодрова.

23 января открывается экономический форум в Давосе. На нем присутствует большое количество российских делегатов, вопросов на повестке дня много, а сам форум проработает до конца недели.

Тем не менее, по её мнению, вряд ли стоит ожидать выращенных реакций валютного рынка на какие-то из комментариев: важные решения на мероприятиях подобного масштаба не принимаются.

«Доллар США в ближайшее время попробует закрепиться в диапазоне 56,35−56,75 руб. Для пары евро/рубль наиболее вероятная область торгов до конца сессии — 69,00—69,85», — полагает эксперт.

Добавим, 23 января доллар США торгуется по 56,54 руб. (+0,1%). Евро оценивается в 69,17 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 24 января, составляют 56,41 руб. за американскую валюту и 69,07 руб. за евро. Обе оценки понижены, на 21 и 19 копеек соответственно.

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