Париж, 23 января, 2018, 16:00 — ИА Регнум. 27-летний гражданин Франции приговорен к 10 годам лишения свободы за планирования нападения на военную базу в Тулоне в 2015 году, сообщает 23 января Anadolu.

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Суд Парижа признал Хакима Марнисси виновным в преступном заговоре с террористическими намерениями.

Он был арестован в октябре 2015 года после получения посылки в которой находился нож с лезвием в 10 см и балаклавы.

Суд счел, что преступник заслуживает 10 лет лишения свободы на основании полученных доказательств, которые представляют собой свидетельства о намерении Маринисси отправиться в 2014 году в Сирию, а также планы по нападению на военную базу.

Во время проведенного допроса, обвиняемый признал свою вину, сообщив следствию о своем намерении напасть на французских военнослужащих и погибнуть как мученик.

Напомним, во Франции действует режим повышенной готовности в связи с серией терактов, осуществленных за последние два года на территории государства. В частности в 2015 году в результате серии нападений в Париже погибли 130 человек.