Ярославль, 23 января, 2018, 15:43 — ИА Регнум. В Ярославле кинопрокатчики готовятся снять с проката британскую комедию «Смерть Сталина». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в киноклубе «Нефть». Вопрос о запрете проката картины Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» рассматривает Министерство культуры РФ.

Цитата из к/ф «Смерть Сталина». Реж. Армандо Ивануччи. Великобритания — Франция, 2017 Похороны Сталина

«Мы хотели показать это фильм в первой декаде февраля, но пока не решен вопрос с его прокатным удостоверением, мы взяли паузу. Мы не хотим, чтобы у нас на пороге кинотеатра показалась прокуратура. Последний раз подобная шумиха была вокруг фильма «Матильда», но как показала жизнь, она яйца выеденного не стоит и прокат фильма прошел спокойно. Если показ британской комедии разрешат, то мы покажем его в установленные сроки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM соучредитель киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

Будет ли приостановлено прокатное удостоверение фильма должно решиться до 25 января. Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру культуры Владимиру Мединскому, где попросят приостановить действие прокатного удостоверения фильма для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.