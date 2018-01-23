Киев, 23 января, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Увеличение количества обстрелов в Донбассе является следствием принятого Верховной радой закона о «реинтеграции» региона, об этом 23 января сообщает пресс-служба спецпредставителя Украины в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Виктора Медведчука в Facebook.

Mil.gov.ua Обстрел

По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ «бьет тревогу», фиксируя увеличение количества обстрелов в Донбассе на 70%, а также «масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения».

«Таковы вполне прогнозируемые последствия принятия Верховной радой «закона о деоккупации». «Партия войны», «продавливая» законопроект № 7163, грозя зачистками и расстрелами, добилась своей цели — эскалации насилия в Донбассе», — заявил Медведчук.

Читайте также: ОБСЕ: В Донбассе в скором времени может произойти эскалация конфликта

Он также добавил, что в результате принятия закона были «торпедированы Минские соглашения», а о диалоге с Донецкой и Луганской народными республиками «речи больше не идет».

«Конфликт в Донбассе по-прежнему остается кровоточащей раной на теле Украины», — подчеркнул политик.

Напомним, законопроект о «реинтеграции» Донбасса был принят Верховной радой Украины 18 января. Документ дает возможность украинским властям применять вооруженные силы и тяжелую технику на территории ДНР и ЛНР. Кроме того, в данном законе Россия названа «страной-агрессором» и стороной конфликта в Донбассе.

Читайте также: Порошенко обещает пройтись «сапогом оккупанта» по Донбассу