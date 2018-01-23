Кострома, 23 января, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В Костроме выявили нарушения в каждом пятом объекте капитального строительства, сообщает ГТРК «Кострома». Проверка обнаружила невыполнение норм законодательства как на стадии проектирования и утверждения проекта, так и на стадии строительства. Среди них: недостаточное количество парковочных мест для многоквартирных жилых домов, зауженные дворовые территории.

Pxhere.com Строительство

Так, в доме на улице Депутатской без разрешения вместо трех этажей построено пять. Жилье в Красной слободе оказалось вплотную к границе участка. Паковочных мест недостаточно в доме на улице Козуева.

Отметим, что зона парковки в нормативах области была увеличена в 2015 году. Нарушителями нормативов оказались застройщики, которые получили разрешение на строительство до 2015 года. Для таких проектов, главный архитектор Костромской области Алексей Горев предлагает построить дополнительные парковочные места:

«С нашей точки зрения, необходимо было при принятии этих нормативов внести изменения в проектную документацию для того, чтобы ситуацию с отсутствием парковок стабилизировать. Администрации города необходимо найти в районе этой застройки территории для организации дополнительных парковок».

На данный момент глава области Сергей Ситников, обратился к областной прокуратуре с просьбой подключиться к проверке строительства капитальных объектов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 и 2015 годах в Костромской области было построено наибольшее количество жилья. В 2014 году в строй ввели 328 тысяч квадратных метров жилплощади. Позитивная динамика могла бы сохраниться, однако наступил экономический кризис.

«Кризис привел к значительному падению доходов населения. Прямым его последствием стало снижение спроса населения на жилье в связи с уменьшением платежеспособности населения и как следствие — снижение платежеспособности строительных организаций, что негативно сказалось на производстве строительных материалов. В настоящее время почти все крупные строительные компании испытывают большие трудности в связи с ограниченностью доступа к кредитному финансированию строительства». (Цитата из программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов на территории Костромской области до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»)

Строители вкладывали остатки средств, чтобы довести начатое до кризиса строительство до конца, однако новые проекты почти не запускали.